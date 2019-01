Cultuur Centrum Baarle zoekt deelnemers WAK Toon Verheijen

30 januari 2019

Het Cultuur Centrum Baarle is op zoek naar verenigingen die in april willen deelnemen aan de Week van de Amateurkunsten (WAK). “Het toeristisch seizoen opent op 28 april rond de kerk in het centrum van Baarle-Hertog”, zegt Wim Vervoort van Cultuurcentrum Baarle. “Wij willen dan een boeiende kunstenroute organiseren tussen de kerk en het CC. We zijn daarvoor op zoek naar muziekbands, fanfares, dansgroepen, koren die willen optreden. Ook kunstenaars die hun werken willen tentoonstellen achter ramen van huizen of in etalages zijn welkom. Verenigingen die al iets organiseren en extra promotie willen, kunnen zich ook altijd melden.” Meer info via 014699326 of wim.vervoort@ccbaarle.org