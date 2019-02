CC Baarle start met filmaanbod voor kinderen Toon Verheijen

15 februari 2019

10u31 0

Het Cultureel Centrum Baarle start eind deze maand met een nieuw initiatief. Het wil de kinderen een kwaliteitsvol filmaanbod aanbieden. “We gaan in samenwerking met Filmclub.be elke laatste woensdag van de maand in de Aula een filmvoorstelling organiseren”, zegt Wim Veroort van CC Baarle. “We starten met Operation Arctic, een film van Grethe Bøe-Waal. Het verhaal over een jong drietal dat door een dom toeval verdwaalt op een eiland in de poolzee. Een tweeling van acht en hun dertienjarige zus verbergen zich aan boord van een helikopter en blijven door omstandigheden alleen achter op een verlaten eiland in het Noordpoolgebied. Beren en blizzards zijn maar enkele van de bedreigingen op hun pad.”

Geïnteresseerde kleuters, kinderen en jongeren krijgen de mogelijkheid om lid te worden van De FilmClub op hun school of bij een andere deelnemende organisatie. De inkom bedraagt 2,5 euro. Daar zit ook een drankje en een zakje chips bij. Reserveren kan via info@ccbaarle.org of 013 507 82 33 of 014 699 326.