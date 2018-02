Bypass voor aanleg rotonde van randweg 14 februari 2018

Aannemer Boskalis heeft ter hoogte van de Alphenseweg een bypass aangelegd. De weggebruikers kunnen die bypass gebruiken om langs de werf te rijden want op de Alphenseweg wordt voor de nieuwe randweg rond Baarle een rotonde aangelegd. Met het aanleggen van de bypass is er toch nog altijd doorgaand verkeer mogelijk én kunnen de wegenwerkers ook in alle veiligheid werken. Langs de bypass werd een tweerichtingsfietspad aangelegd. Dit betekent dat fietsers vanuit Alphen zowel bij Boschoven als bij het binnenrijden van het centrum van Baarle moeten oversteken. Ondertussen zijn ze in Baarle-Hertog/Nassau ook nog altijd wachtende op een uitspraak van de Raad van State. Voor het tracé op Belgisch grondgebied is immers één buurtbewoner naar de Raad van State gestapt. De aannemer gaat nog wel verder met het verleggen van kabels en leidingen in het kader van de latere aanleg van de randweg. (VTT)