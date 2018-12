Brownies & Downies verhuist naar voormalige Brusselshof Toon Verheijen

07 december 2018

15u46 0 Baarle-Hertog De allereerste vestiging van Brownies & Downies, de horecaketen die werkt met mensen met het syndroom van Down, in Baarle-Hertog gaat verhuizen. De zaak verlaat het Logies en trekt naar het pand van het Brusselshof in de Molenstraat.

“We starten komende maandag met de verhuis”, vertelt Evi Tuitjer. “We zullen dus even de deuren moeten sluiten. We kijken in elk geval uit naar onze nieuwe stek. Met de nieuwe plek creëren we nieuwe kansen en waarborgen we de toekomst van het mooie concept voor België”. Brownies & downieS is een bijzonder lunchcafé waarbij ambachtelijke gerechten worden geserveerd met een glimlach door mensen met een verstandelijke beperking. Deze eerste vestiging dient als basis voor verdere uitbreiding op Belgisch grondgebied.Vrijdag 25 januari zal de officiële opening plaatsvinden.