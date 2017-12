Brandje aan woning 02u34 0

Er is woensdagavond laat een klein brandje ontstaan in een woning in Baarle-Hertog aan Tommelshof. Door de verhitting van de buitenkachel is de isolatie van de woning in brand gevlogen. De brandweer was zeer snel ter plaatse waardoor de schade beperkt bleef. Niemand raakte gewond en de woning is nog steeds bewoonbaar. (TJW)