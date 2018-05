Bibliotheek zoekt vrijwilligers 09 mei 2018

02u43 1

Bibliotheek Theek 5 is op zoek naar taalvrijwilligers voor de bibliotheek van Baarle. Ze zoeken mannelijke vrijwilligers die begeleiding bieden bij het Praatpunt voor anderstaligen in de bibliotheek. Het Praatpunt is sinds april opengesteld voor zowel mannen als vrouwen. Het Praatpunt wordt iedere woensdag georganiseerd in de bibliotheek van Baarle.





De deelnemers komen er samen en krijgen een tas koffie of thee. Een vrijwilliger van de bibliotheek leest voor uit mooie boeken of speelt mee taalspelletjes zodat ook de kinderen in aanraking komen met de Nederlandse taal. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via bibliotheek.baarle@theek5.nl. (VTT)