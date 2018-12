Bibliotheek schaft boetes af en boeken mogen langer uitgeleend worden Toon Verheijen

12u51 0 Baarle-Hertog De bibliotheek van Baarle-Hertog/Nassau hanteert vanaf 1 januari een nieuw uitleensysteem. Er worden geen boetes meer opgelegd voor materialen die te laat worden ingeleverd en de uitleentermijn wordt verlengd. Er zijn ook drie verschillende abonnementen: belangrijk, rijk en schatrijk.

De bibliotheek van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau is al enkele jaren aangesloten bij de Stichting Theek 5. In Nederland hebben al verschillende bibliotheken de regel ingevoerd om geen boetes meer op te leggen. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe grensoverschrijdende administratieve afspraak zijn het afschaffen van de boetes , nieuwe tarieven, toegang tot e-bookcollectie van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek, afspraken over de inzet en vervanging van personeel in dienst van de gemeente Baarle-Hertog en afspraken over de inzet van vrijwilligers in de bibliotheek. “De ervaringen in de andere bibliotheken zijn heel positief”, zegt Annemarie van der Veght. “Het is ook niet zo dat mensen plots hun materialen nog langer bijhouden. Het werkt vooral drempelverlagend en de leden van de bibliotheek zijn ook veel tevredener. We merken ook dat veel minder abonnementen van kinderen worden stopgezet omdat boetes opliepen.”

De bibliotheek zal ook met drie verschillende abonnementen gaan werken. Een abonnement ‘belangrijk’ (gratis en vooral voor kinderen), ‘rijk’ (6 euro) en ‘schatrijk’ (16 euro). “Het gaat dan vooral om verschillen in uitleentermijnen en aantal materialen”, vertelt van der Veght. “Bij ‘rijk’ is de uitleentermijn vier weken en mogen er vijftien items uitgeleend worden. Bij schatrijk is dat acht weken en een onbeperkt aantal intems.” Ook de abonnementen van de scholen en kinderopvang worden boetevrij gemaakt, terwijl de huidige tarieven voor deze instellingen gelijk blijven.

De bibliotheek wil ook nauwer gaan samenwerken met andere verenigingen en culturele instellingen.