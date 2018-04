Bib zoekt vrijwilligers voor Ontdek-lab 05 april 2018

02u33 0

De bibliotheek in Baarle-Hertog start dit najaar met een Ontdek-lab. De bib is op zoek naar vrijwilligers die samen met de kinderen aan de slag willen gaan.





Bibliotheek Baarle wil dit najaar starten met een maandelijkse bijeenkomst waarin kinderen aan de slag gaan met proefjes en onderzoeken op het gebied van techniek. "Dit Ontdek-lab zal maandelijks plaatsvinden op een woensdagmiddag. Voor het begeleiden van deze activiteit zoeken we gemotiveerde vrijwilligers", zegt bibliothecaris Cindy Mergits.





Wie zijn kennis graag wil delen met kinderen van de basisschool kan zich aanmelden als vrijwilliger. "Door je enthousiasme voor wetenschap en techniek inspireer je de aanwezige kinderen om nieuwe dingen te ontdekken en leren op technisch gebied. Het maandelijkse Ontdek-lab duurt twee uren en wordt begeleid door minstens twee vrijwilligers. Inspiratie en materialen voor het Ontdek-lab worden aangeleverd door de bibliotheek", aldus nog Cindy Mergits. Vrijwilligers krijgen een gratis Bibliotheekpas en kunnen tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van producten en diensten van Theek 5. Geïnteresseerden kunnen mailen naar c.mergits@theek5.nl. (JVN)