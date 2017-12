Baarles bouwen cultuurcentrum 02u30 0

De gemeentes Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gaan samen een nieuw cultureel centrum bouwen. Nu is het cultuurcentrum ondergebracht in een oud kloostergebouw van honderd jaar oud in de Pastoor de Katerstraat. Een renovatie van het complex alleen al zou de gemeente ongeveer 4 miljoen euro kosten. Het gebouw is nauwelijks geïsoleerd en de indeling is niet ideaal. De bedoeling is nu op een andere plaats, die nog gezocht moet worden, een nieuw centrum te bouwen. Bij voorkeur opnieuw op een locatie waar de landsgrens door het gebouw loopt. De toekomst van het kloostergebouw is onduidelijk. Dat wordt een opdracht voor projectontwikkelaars. (VTT)