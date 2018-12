Baarle streeft verder naar erkenning Unesco Werelderfgoed Toon Verheijen

19 december 2018

20u14 0 Baarle-Hertog De gemeentebesturen van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau willen volgend jaar 190.000 euro investeren in de toeristische uitstraling van het dorp. Ze werken ook verder aan het dossier om ooit erkend te worden als Unesco Werelderfgoed. Een opvallende investering is 35.000 euro aan toeristische informatieborden.

“We willen vooral investeren in de openbare ruimte en de handel en horeca mee ondersteunen”, zegt wethouder Nick Sommen van Baarle-Nassau namens de twee gemeentebesturen. “We willen ook een samenwerking aangaan met andere West-Europese enclavegemeenten om samen naar een gemeenschappelijke promotie te streven, omdat we toch vrij uniek zijn. Ook het Bels Lijntje moeten we nog meer promoten en ontwikkelen.”

Enkele opvallende investeringen voor 2019 is de 10.000 euro voor de vervanging van de verwijsborden naar bezienswaardigheden en belangrijke plaatsen zoals het gemeentehuis. Die moeten allemaal vervangen worden. Handelszaken zullen niet meer vernoemd worden. Nog eens 25.000 euro wordt uitgetrokken voor het plaatsen van een groot informatiebord bij elke enclave. Daar zal dan informatie op komen over de omtrek, de oppervlakte, het aantal bewoners en andere weetjes. Janneke van de Laak van VPB had wel een bemerking. “Leuk dat we 35.000 euro besteden aan borden om Baarle wat dicht te timmeren, maar ik mis toch een beetje concrete acties voor de winkels en de horeca. Recent zijn er toch weer heel wat gesloten. Daar moeten we ook aandacht voor hebben.”

Sinds 2012 wordt er ook gewerkt aan een dossier om erkend te worden als Unesco Werelderfgoed en daar wordt ook verder aan gewerkt. In datzelfde dossier wordt er al wel 10.000 euro uitgetrokken voor een samenwerking met andere West-Europese enclavegemeenten. Vallen nog op: 10.000 euro voor bloemenmanden en 19.000 euro om bijvoorbeeld de rotondes van de randweg en de toegangswegen van Baarle meer te accentueren als enclavegemeente. Daarnaast is er nog 10.000 euro voor de verdere ontwikkeling van de app VisitBaarle.