Baarle-Hertog telt exact evenveel vrouwen als mannen Toon Verheijen

20 februari 2019

10u25 0

De gemeente Baarle-Hertog telde op 1 januari 2019 exact 2.746 inwoners, een stijging ten opzichte van de 2.697 een jaar eerder. Maar vooral opvallend: de vrouwen en mannen houden elkaar perfect in evenwicht want er waren 1.373 mannen en 1.373 vrouwen. De stijging van het aantal inwoners was vooral te merken in het centrum. Daar staat de teller op 2.315 inwoners, 46 meer dan een jaar eerder. In Zondereigen steeg het aantal van 428 naar 431. Baarle-Hertog telt overigens 35 nationaliteiten. De Belgen zijn het talrijkst (1.339) gevolgd door uiteraard de Nederlanders (1.232). Op plaats drie staan de Roemenen (52). De top vijf wordt verder ingevuld door de Polen (19) en de Surinamers (8).