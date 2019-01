Baarle-Hertog is beste leerling van de klas: amper 2 op de 1.000 woningen niet aangesloten op riolering Toon Verheijen

11 januari 2019

12u57 0 Baarle-Hertog De gemeente Baarle-Hertog schiet de Vlaamse hoofdvogel af als het aankomt op woningen/gebouwen die aangesloten zijn op een rioleringsstelsel. Dat is maar liefst voor 99,77 procent het geval. Slechts 2 van de 1.000 zijn niet aangesloten.

De rioleringsgraad in Vlaanderen ligt op 87 procent. Dat blijkt uit een recente update van het volledige rioleringsbestand in Vlaanderen door de Vlaamse Milieumaatschappij. Een cijfer dat hoog lijkt, maar dat betekent ook dat 1 op 8 woningen in Vlaanderen niét is aangesloten op een riolering en nog loost in een gracht of waarbij het afvalwater in een septische put terechtkomt.

In Baarle scoren ze het beste van héél de provincie Antwerpen met een riolerings- én zuiveringsgraad van 99,77 procent.

“We hebben dat deels te danken aan Nederland natuurlijk”, zegt kersvers burgemeester Frans De Bont (Forum+). “Zij hebben in 1986 een drukriolering aangelegd met flink wat subsidies. Omdat we in Baarle zo vervlochten zijn met elkaar, hebben wij dat toen ook gedaan met subsidies. Enkel Zondereigen, ons gehucht, werd toen niet gedaan maar dat hebben we enkele jaren later zelf gedaan.”

Dat betekent dat op een totaal van duizend woningen twee niet zijn aangesloten. “In een van de woningen was er een juridisch probleem omdat het pand niet vergund bleek te zijn en in het andere geval was de afstand tot de openbare weg gewoon te groot en zou de kostprijs te hoog zijn. Maar dat betekent dus geen stinkende grachten in ons prachtige Baarle”, knipoogt Frans De Bont.

Balen slechtste

Tegen 2027 eist Europa dat de Vlaamse beken en rivieren zuiver zijn. Heel wat Kempense gemeenten zitten nog altijd onder het Vlaamse gemiddelde en zullen dus een inhaalbeweging moeten maken. Het gaat om Arendonk (83.93), Balen (56,39), Geel (74,74), Grobbendonk (83,09), Herenthout (78,16), Herselt (61,36), Hoogstraten (80,68), Hulshout (69,09), Laakdal (70,87), Lille (79,93), Meerhout (79,54), Merksplas (70,06), Ravels (81,37), Retie (78,58), Rijkevorsel (84,77), Vorselaar (81,97).

De gemeenten die wel boven het Vlaamse gemiddelde zitten zijn Beerse (91,94), Dessel (94,97), Herentals (89,98), Kasterlee (88,7), Mol (93,7), Olen (87,7), Oud-Turnhout (88,23), Turnhout (94,18), Vosselaar (98,22) en Westerlo (88,85).