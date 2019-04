Antieke wegwijzer is weer terecht (maar krijgt nu wel andere plaats in centrum van Baarle) Toon Verheijen

11 april 2019

13u23 0 Baarle-Hertog De antieke wegwijzer uit 1997 die eerder deze week spoorloos leek te zijn verdwenen, is weer terecht. Het bleek te gaan om een misverstand bij de aannemer. De wegwijzer komt eerstdaags weer terug naar het centrum van Baarle.

De gemeente Baarle-Nassau verspreidde enkele dagen geleden een oproep omdat de oude wegwijzer aan de Singel verdwenen bleek te zijn. Gestolen of een grap? Niemand leek er iets van te weten. “Maar ondertussen heeft een Brabantse aannemer ons gecontacteerd”, zegt communicatieadviseur Jeroen Leemans. “Hij had via de media de oproep van de gemeente gehoord en meldde dat hij de wegwijzer had weggehaald. Dat gebeurde in opdracht van een aannemer die ook voor de provincie werkt. De opdracht was de bewegwijzering van Baarle naar Breda aan te passen en via Alphen te laten lopen. Daarmee gaf de antieke ANWB-wegwijzer op de Singel de verkeerde richting aan. En dus verwijderde de aannemer de wegwijzer langs de provinciale weg, niet wetende dat de wegwijzer van de gemeente is. Achteraf gezien dus een misverstand. De aannemer brengt de wegwijzer binnenkort terug.”

Maar de antieke wegwijzer uit 1997 zal wel een andere plaats krijgen. “Deze zomer opent de provinciale randweg Baarle. Doorgaand verkeer gaat dan langs Baarle en niet meer door het centrum. Met de provincie had de gemeente al afgesproken dat na de opening van de randweg de bewegwijzering voor doorgaand verkeer uit het centrum zou verdwijnen. Daarom keert de wegwijzer niet terug op zijn oude plek. De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe plek.”