Annie M.G. Schmidt centraal in bib van Baarle 26 april 2018

De bibliotheek organiseert op 16 mei een groot feest in het teken van de Annie M.G. Schmidt-week 2018. Van 14 tot 16 uur zijn alle kinderen van 3 tot 12 jaar uitgenodigd om dit mee te vieren. Alles draait dan om het boek 'Otje'. Eet lekkere wafels in de Bistro, luister naar mooie verhalen, maak je eigen gedichtenboek en bewonder echte vogels van de lokale vogelvereniging. Er is ook een knutseltafel en een echte speurtocht. (VTT)