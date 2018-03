Achttienjarige opgepakt voor drugshandel 16 maart 2018

02u54 0

Een 18-jarige uit Baarle is dinsdagavond opgepakt in Vlissingen in het bezit van softdrugs. De politie controleerde een verdacht voertuig en nam een sterke cannabisgeur waar. Tijdens het controleren van de auto en de fouillering van de mannen worden twee middelgrote zakken met hennep gevonden, twee zakjes met crack en een brokje hasj. De politie nam ook nog een wietverkruimelaar, een weegschaaltje, enkele honderden euro's, een mes en twee ongebruikte simkaarten in beslag. De 18-jarige uit Baarle werd samen met een 20-jarige kompaan uit Vlissingen opgepakt. (VTT)