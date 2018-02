12 inwoners erbij in 1 jaar 12 februari 2018

De gemeente Baarle-Hertog telde op 1 januari van dit jaar exact 2.697 inwoners. Dat zijn er 12 meer dan in 2017. In het centrum steeg het aantal inwoners van 2.247 naar 2.269, maar in Zondereigen daalde het aantal van 438 naar 428. Vrouwen zijn nipt in de meerderheid met 1.369 tegenover 1.328 mannen. In totaal zijn er wel 35 nationaliteiten ingeschreven onder wie 1.218 Nederlanders, 46 Roemen en 14 Polen.