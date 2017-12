"Vuurwerk in Baarle is mooier" NEDERLANDERS OVERROMPELEN WEER ENCLAVEGEMEENTE WOUTER DEMUYNCK

02u23 0 Ton Wiggenraad Bij Zena in de Kapelstraat was het zaterdag aanschuiven geblazen. Baarle-Hertog De vuurwerkfans kunnen over enkele dagen hun hart weer ophalen. Dat was afgelopen weekend te merken aan de drukte in het centrum van Baarle-Hertog. De overrompeling op het einde van het jaar is een traditie geworden. De Nederlanders mogen overigens door een wijziging in de wetgeving dit jaar meer vuurwerk in hun land importeren.

Om de overlast van de talrijke bezoekers voor de bewoners te beperken, namen de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau enkele maatregelen in overleg met de vuurwerkhandelaars. Vorig jaar waren er heel wat klachten over bestuurders die het enkelrichtingsverkeer of het parkeerverbod in enkele straten aan hun laars lapten. Ook dit jaar is er in de Klokkenstraat en de Kapelstraat een parkeer- en stilstaanverbod van kracht en geldt er enkelrichtingsverkeer. Daarnaast zetten handelaars zelf verkeersregelaars in en plaatsen ze afvalcontainers. "Eigenlijk zijn er dit jaar bijna geen extra maatregelen genomen in vergelijking met vorig jaar", vertelt Gijs ten Velde, uitbater van Zena Vuurwerk. "Wel was er meer overleg met het gemeentebestuur. We stelden bijvoorbeeld voor om mobiele toiletten te plaatsen om wildplassen tegen te gaan, maar daar was de buurt niet blij mee. Wat dit jaar wel anders is, is dat de politie meer toezicht houdt op overlast. Op het vlak van de controle van het vuurwerk verandert er niets."





Ondanks het verhoogde toezicht van de politie bleven de klanten niet weg. "Er is zeker niet minder volk gekomen. Integendeel. Vooral vandaag (24 december, red.) was het extra druk, want op die dag krijgen veel Nederlanders hun loon."





Ton Wiggenraad Gijs ten Velde van Zena vuurwerk is tevreden.

Wetgeving aangepast

Volgens de Belgische wetgeving mag je slechts 1 kilogram pyrotechnisch sas (een maat voor de hoeveelheid springstof in vuurwerk, red.) vervoeren, goed voor ongeveer 6 kg bruto vuurwerk. In Nederland is 4 kilo pyrotechnisch sas toegestaan, wat neerkomt op een 24 kilo bruto vuurwerk. Dat veroorzaakte vaak complexe situaties. De Belgische politie kon het vuurwerk van Nederlanders afnemen, hoewel die niet in overtreding waren met de wetgeving in hun land. Dat probleem is inmiddels opgelost. "De wetgeving is dit jaar veranderd", vervolgt Gijs ten Velde. "In beide landen geldt nog dezelfde maximumlimiet, maar je mag nu de hoeveelheid vuurwerk importeren die in jouw land is toegelaten."





De aankoop van vuurwerk is vooral een mannenzaak, maar her en der treffen we toch enkele vrouwen aan. Sascha uit Made, nabij Breda, komt al ongeveer twintig jaar haar vuurwerk in Baarle-Hertog halen. Ook dochter Emmy is erbij. "Ze kwam al mee toen ze als kind nog in haar Maxi-Cosi in de auto zat", lacht Sascha. "Voor ons is Baarle-Hertog dichterbij, maar het vuurwerk is hier ook gewoon mooier dan in Nederland. Als we hier vuurwerk komen halen, maken we er een hele uitstap van. We gaan ook nog iets eten of drinken."





