't Is gebeurd: randweg komt er RAAD VAN STATE VEEGT LAATSTE BEZWAREN VAN TAFEL TOON VERHEIJEN

16 mei 2018

02u51 0 Baarle-Hertog De Raad van State heeft in twee cruciale bezwaarschriften tegen de randweg in Baarle de klagers in het ongelijk gesteld. Dat geeft de weg ook op Belgisch grondgebied groen licht. De provincies

Antwerpen en Noord-Brabant kraaien victorie. De gemeente blijft voorzichtig omdat er nog kleinere procedures lopen.

Aannemer Boskalis startte vorig jaar met de werken voor de nieuwe rondweg rond de enclavegemeente Baarle. Die is nodig om de pittoreske dorpskern te ontlasten van het zware doorgaande vrachtverkeer. De werken zijn al gestart, ondanks het feit dat er voor de stukjes op Belgisch grondgebied nog altijd bezwaarschriften hangende waren bij de Raad van State. De twee belangrijkste gingen over het ruimtelijk uitvoeringsplan dat was opgesteld, maar waartegen bezwaren werden ingediend bij de Raad van State. Die bezwaren zijn nu door de Raad van State van tafel geveegd.





Zowel bij de provincie Antwerpen als de provincie Noord-Brabant in Nederland kraaien ze al victorie. "We zijn echt tevreden dat de aanleg van de tweede fase kan gestart worden", zegt Luk Lemmens (N-VA), deputé Ruimtelijke Ordening bij de provincie Antwerpen.





Altijd vertrouwen in gehad

"We hebben dit project samen gerealiseerd met de provincie Noord-Brabant, maar het was wel een noodzaak dat de aanleg van de randweg ook op Belgisch grondgebied kon vervolledigd worden."





Gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant sluit zich hierbij aan.





"We hebben als provincie Noord-Brabant altijd vertrouwen gehad in de goede afloop van de juridische procedures. Daarom waren we ook al begonnen met de aanleg van het eerste deel van de randweg. Dankzij de inzet van onze Vlaamse collega-overheden is het plan in zijn geheel definitief en staat niets de aanleg van de tweede fase meer in de weg. Het is goed nieuws voor de inwoners van de beide Baarle's die nu definitief zicht hebben op een veel betere verkeersafwikkeling, leefbaarheid en veiligheid in het dorp."





Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog klinkt iets terughoudender. "Natuurlijk is er nu een héél belangrijke stap gezet", zegt burgemeester Leo Van Tilburg (CDK).





Kleinere procedures

"Dit waren immers de belangrjikste bezwaren. Maar er lopen nog altijd zes procedures tegen een onteigening én tegen het afschaffen van enkele buurtwegen. In het slechtste geval zou dat nog tot een schorsing kunnen leiden al hebben we tot hier toe in alle procedures wel het gelijk aan onze kant gekregen. Hopelijk krijgen we echt snel duidelijkheid."