Zwijntjesdief in frituur werd gefilmd VHS

28 januari 2019

Een onbekende is er zondagmiddag in geslaagd het spaarvarkentje te stelen in frituur ’t Hoekske, aan de rotonde in Kerkhove. Dat melden de zaakvoerders op sociale media. “Men dacht waarschijnlijk dat het zwijntje met drinkgeld voor ons personeel zomaar mee te nemen was, maar dat is uiteraard niet zo”, klinkt het. We willen de mensen die betrokken zijn bij de diefstal er op attent maken dat ze gefilmd werden door onze bewakingscamera. We geven hen de kans om het spaarvarkentje mét inhoud terug te brengen naar de frituur. Gebeurt dat niet, dan bezorgen we de beelden aan de politie.”