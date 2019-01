Zwembad tijdelijk dicht: kabel knakt Peter Lanssens

30 januari 2019

17u27 0 Avelgem Burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) liet vanmorgen het gemeentelijk zwembad in de Doorniksesteenweg sluiten. Omdat er een kabel aan het plafond knakte.

Een metalen buisconstructie hangt boven het zwembad met twintig kabels aan het plafond vast. Er zat, toen de kabel knakte, niemand in het water. “Mogelijk knakte de kabel wegens de toegenomen druk door ophoping van sneeuw op het dak, maar zeker is dat niet”, zegt Deseyn. Er komt vanavond een stabiliteitsingenieur van Buro RR uit Kortrijk langs, met de bedoeling uitsluitsel te brengen of er al dan niet verder gevaar dreigt en of er al dan niet nog meer kabels kunnen knakken. Burgemeester Deseyn wil in afwachting geen enkel risico nemen. Het zwembad werd in 2001 gebouwd in Avelgem. Het wordt druk bezocht, onder meer door scholen en verenigingen.

