Zwembad tegen krokusvakantie weer open Peter Lanssens

04 februari 2019

17u56 0 Avelgem Het zwembad van Avelgem, het binnendak moest na de hevige sneeuwval van vorige week woensdag gestut worden, blijft zeker tot begin maart dicht. Een stabiliteitsingenieur van Buro RR uit Kortrijk gaf vandaag zijn bevindingen mee. De twintig spankabels die het binnendak dragen, worden allemaal door behandelde staven vervangen. Eén van de twintig kabels knakte vorige week.

Alle andere aanwezige dakconstructies in staal worden met corrosiewerende verf geschilderd. Verder wordt alle herstelmateriaal, na galvanisering en een speciale behandeling met een epoxy-coating, installatieklaar geleverd tussen woensdag 20 en zondag 24 februari. De installatie neemt enkele dagen tijd in beslag. Deze en volgende week zijn er ook al voorbereidende werken. Alle werken zijn tegen woensdag 27 februari af. Daarna volgt het opruimen, het vullen van het bad en het zwemwaardig maken, met de juiste temperatuur en het juiste niveau chemicaliën. Dat duurt zo’n vier dagen. Het zwembad heropent zonder tegenslag bij de start van de krokusvakantie, op maandag 4 maart. Het zwembad van Avelgem dateert van 2001 en ontvangt zo’n 40.000 bezoekers per jaar.

