Zwembad leeggepompt, stutwerken duren nog hele avond Peter Lanssens

31 januari 2019

16u57 3 Avelgem Het zwembad van Avelgem blijft minstens tot en met volgende week dicht. Het bad werd woensdag ontruimd nadat een kabel aan het plafond knakte. Deels door de druk van de vijf centimer dikke sneeuwlaag op het dak, maar wellicht ook door corrosie. De brandweer ruimde woensdagavond de sneeuw van het dak. Donderdag werd het zwembad leeggepompt. “Het ging over 300.000 liter”, zegt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen). Het water is in rioleringen geloosd, Aquafin is op de hoogte. Een gespecialiseerde firma is nu het binnendak aan het stutten, vanop de vloer van de leeggepompte kuip.

Die werken duren tot middernacht. Vrijdag komt een ingenieur van Buro RR uit Kortrijk bestuderen wat er verder dient te gebeuren. “Het kan zijn dat enkel de geknakte kabel moet vernieuwd worden. Maar het kan ook zijn dat er twintig nieuwe kabels nodig zijn of nog ingrijpender, dat metalen buizen en/of het binnendak moeten vernieuwd worden”, zegt burgemeester Deseyn. De metalen buizen, die dienen om lucht te zuiveren in het zwembad, hangen met de kabels aan het plafond van het binnendak vast. De ingenieur doet komende maandag zijn conclusies uit de doeken, waarna een gespecialiseerd aannemer zal aangesteld worden om de problemen op te lossen. Hoe lang het zwembad precies dicht blijft, is nu nog niet duidelijk, maar er zwemmen kan dus zeker tot en met volgende week niet. Het zwembad, in 2001 gebouwd, heeft zo’n 40.000 bezoekers per jaar. “Alle gebruikers zijn ingelicht. Leuk is anders, maar we willen het zo goed mogelijk oplossen”, besluit burgemeester Lut Deseyn.