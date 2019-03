Zware verkeershinder op komst: kruispunt Doorniksesteenweg sluit Peter Lanssens

21 maart 2019

12u00 0 Avelgem Wie in het centrum van Avelgem moet zijn, houdt vanaf april best rekening met verkeershinder. Doorgaand verkeer is van maandag 1 april tot maandag 15 juli niet mogelijk op het kruispunt van de Doorniksesteenweg, Stationsstraat en Stijn Streuvelslaan, dat die periode dicht is.

De Watergroep start niet op maandag 25 maart zoals eerst aangekondigd, maar een week later op maandag 1 april met het vernieuwen van het drinkwaternet. Wat betekent dat de waterleidingen op en rond het kruispunt vernieuwd worden. Aansluitend gaat aannemer Growebo er aan de slag. Met eerst de aanleg van een gescheiden riolering. Daarna volgt de herinrichting van de bovenbouw met de focus op het verbeteren van de verkeersdoorstroming, het vergroten van de zichtbaarheid en dus ook het veiliger maken van het kruispunt. Dat is eveneens de aanpak in de aanpalende Stationsstraat en even verderop in de Yzerwegstraat.

Blijf kalm

Burgemeester Lut Deseyn (Gb) vraagt begrip, in een boodschap op Facebook: “De werken bezorgen veel hinder. Maar besef dat het ter verbetering van de verkeerssituatie is. We hopen tegen het bouwverlof in juli al serieuze vooruitgang te boeken. Ik reken erop dat iedereen kalm blijft en begrip opbrengt.” Er zijn lokale omleidingen voor autoverkeer. Uitleg staat op www.avelgem.be/heraanlegkruispuntdoorniksesteenwegstationsstraat. Er zijn ook omleidingen voor zwaar verkeer en bussen. Handelaars blijven bereikbaar. Ook op dat vlak vind je uitleg op de site. De heraanleg van het kruispunt kadert in de vernieuwing van de stationsomgeving in Avelgem.