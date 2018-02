Zwaluwen in station beschermd 27 februari 2018

Het gewezen station in Avelgem krijgt een opknapbeurt. Het beschermd monument is niet in een alarmerend slechte staat, maar een beperkte restauratie is aangewezen, zodat het gebouw zijn oude glorie terug krijgt. De kosten worden op 14.000 euro geschat. Een kolonie zwaluwen - er zitten al jaren nesten in het monument - wordt beschermd en blijft behouden. Voor de herbestemming van het vroegere station is het wachten tot 2022. Schepen van Mobiliteit Koen Van Steenbrugge (CD&V) liet eerder al weten dat er veel opties zijn zoals horeca, een project rond sociale economie en/of een fietsherstelpunt. Er wordt ook met de wensen van de tekenschool en het Rode Kruis, die er nu huizen, rekening gehouden. (LPS)