Zekeringskast vat vuur: rookschade in garage 09 april 2018

Een zekeringskast in een garage van een woning in de Ettenheimstraat heeft gisterenmiddag rond 12.15 uur vuurgevat. De brandweer kwam ter plaatse en snel blussen.





Door de brand smolt ook de wateraansluiting weg. Er is vooral rookschade in de garage, de rest van het huis bleef gevrijwaard. Eandis herstelde de wateraansluiting. (AHK)