Wordt Berchmans Strafste School? 31 maart 2018

Vijftien middelbare scholen in Vlaanderen zijn voor de titel 'Strafste School' genomineerd. Dat is een wedstrijd van jongerenzender MNM. In onze regio maakt de Sint-Jan Berchmans middenschool in Avelgem kans. De middenschool krijgt in de week van 23 april dj Tom De Cock, actrice Nora Gharib en gastjuryleden zoals de bekende regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah op bezoek. De winnende school wordt op donderdag 3 mei in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow bekendgemaakt. De winnende school krijgt een live radiofeest met optredens van o.a. Niels Destadsbader en Kraantje Pappie. De winnende school krijgt ook een bib met 100 boeken en een coole escaperoom op de speelplaats. (LPS)