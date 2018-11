Willy Naessens en Marie-Jeanne huwen nog eens 27 november 2018

02u23 0 Avelgem De 465 leerlingen van basisschool De Toekomst hebben vorige week hun jaarlijkse Toekomstshow opgevoerd voor 1.300 ouders en grootouders.

Tijdens het spektakel brachten de leerlingen onder meer een nummertje dat de mensen van showhuis Het Witte Paard in Blankenberge speciaal voor hen schreven.





Daarnaast toonden alle leerlingen hun kunnen in verschillende andere dans- en zangacts. "Tussen die acts door zijn er sketches met een knipoog naar de actualiteit", vertelt directeur steven Verplancke. "Zo namen onder meer Lucas en Gitte van het zesde leerjaar ons mee op sleeptouw als Willy Naessens en zijn Marie-Jeanne. Hoogtepunt van de avond was het huwelijk van het koppel."





Foto Henk Deleu (JME)