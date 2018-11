Wasserette centraal in komedie 20 november 2018

Theatergezelschap Tope brengt Wendy's Wasbar. De komedie, in een regie van Donald Litière, draait rond Wendy.





De jonge vrouw met een verleden in het drugs- en prostitutiemilieu probeert haar leven weer op de rails te krijgen. Door een oude wasserette van haar tante op te waarderen en zich over de persoonlijke zorgen van vaste klanten te ontfermen. Er zijn op vrijdag 23 en zaterdag 24 november om 20 uur en op zondag 25 november om 18 uur voorstellingen, in GC Spikkerelle in de Scheldelaan in Avelgem. Een kaart kost 8 euro. Info en reserveren: www.tope.be of tel. 0474/05.36.29. (LPS)