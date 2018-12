Warmste Huis brengt 3.200 euro op Ook geld naar strijd tegen ziekte van Devic, waar Olivia aan overleed Peter Lanssens

18 december 2018

Het Warmste Huis op zondag 9 december was een succes. De opbrengst van het winters volksfeest in en rond GC Spikkerelle en in de Kerkstraat en tien procent van de omzet van de vele standjes gaat via de benefietactie Music for Life op Studio Brussel naar drie goede doelen. De opbrengst bedraagt 3.200 euro.

Het evenement helpt zo hulphondenorganisatie Hachiko, de Cliniclowns en de Avelgemse voedselbank Food for All. En eigenlijk werd er nog veel meer weggeschonken, want verenigingen steunden ook eigen andere goeie doelen. Enkele voorbeelden: de oud-leiding van de chiro verkocht drank voor de ‘100 kilometer van Kom op tegen Kanker’, Kiwanis verkocht kaarsen om eigen sociale doelen te spijzen, terwijl de chiro en Gemeentebelangen de Guthy Jackson Foundation steunden.

Ontstekingsziekte

Deze organisatie voert onderzoek naar behandelingen voor de ziekte van Devic. Olivia Lannoo uit Avelgem overleed vorig jaar aan de gevolgen van deze ontstekingsziekte. Tandem schenkt hun opbrengst aan een kerstmaal voor minderbedeelden, op maandag 24 december. De vzw 8580 dankt àlle handelaars, verenigingen, inwoners en de gemeente voor de inzet en ondersteuning en voor het massaal tonen van hun goed hart.