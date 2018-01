VW Golf crasht tegen gevel 02u33 0 Hans Verbeke Het ongeval gebeurde op het Kerkplein.

In de Avelgemse deelgemeente Bossuit gebeurde gisterenmorgen in alle vroegte een zwaar ongeval. Een jongeman die langs de Doorniksesteenweg in de richting van Helkijn reed verloor in het centrum van het dorp de controle over het stuur en belandde in de gevel van een woning.





Het ongeval gebeurde rond zes uur. De bestuurder botste met zijn gepimpte Volkswagen Golf links van de weg tegen een grote bloembak die opgesteld stond op een parkeerstrook. De wagen knalde uiteindelijk frontaal in de gevel van een alleenstaande woning. Mia Kindt, de bewoonster, lag op dat moment te slapen. "Ik schrok me kapot en ben meteen gaan kijken", vertelt de vrouw. "Gelukkig raakte ik niet gewond, maar de schade is wel groot. Omdat ik zo in shock was, hebben ze mij ook naar het ziekenhuis gebracht. Enkele ruiten zijn gesneuveld en een muur is volledig ingedeukt." De brandweer bevrijdde de bestuurder uit het wrak. De jongeman werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Nadat zijn flink beschadigde Volkswagen Golf was getakeld, stutte de brandweer de getroffen gevel. "Het is niet de eerste keer dat mij dit overkomt", vertelt de vrouw. "Vier jaar geleden gebeurde dat ook al eens. En een tijdje geleden overkwam mijn overbuur hetzelfde. Ze rijden hier veel te snel en er zijn te weinig controles. Dat moet dringend veranderen. Voorlopig kan ik hier blijven wonen, maar aangenaam is het zeker niet."





