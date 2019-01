Vuurwerk voortaan verboden in Avelgem Peter Lanssens

30 januari 2019

17u44 0 Avelgem Het is voortaan niet meer toegelaten om vuurwerk af te steken in de Scheldegemeente Avelgem, zowel op openbaar domein als op privaat domein.

Gedaan dus met het afsteken van vuurwerk op huwelijken, verjaardagen, oudejaar of een ander feest. “Hoe mooi en indrukwekkend de schitterende kleuren van vuurwerk in de nachtelijke hemel ook zijn, voor dieren zijn de lichtflitsen en onverwachte harde knallen angstaanjagend en verwarrend”, zegt Groen-schepen Erik Vandereecken (Tandem). “Ze zorgen er vaak voor dat dieren in paniek weglopen waardoor ze verdwaald raken, gewond worden of er zelfs het leven bij laten. We doen het niet enkel met het oog op dierenwelzijn, maar ook met het oog op de veiligheid. Vuurwerk afsteken is ook gevaarlijk voor mensen. Niet zelden gebeuren er ongevallen met blijvende lichamelijke letsels en/of materiële schade tot gevolg”, aldus Erik Vandereecken. Op welke manier overtreders zullen bestraft worden, is nu nog niet duidelijk. Dat bekijkt het gemeentebestuur nog.