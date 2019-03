Vrienden slaan cafébezoeker het ziekenhuis in, maar blijven hem beschuldigen: “Hij heeft ons eerst geduwd” Lieke D'hondt

18 maart 2019

12u13 0 Avelgem Drie vrienden uit Zingem, Zwalm en Kortemark riskeren een werkstraf omdat ze op café een jongeman in elkaar hebben geslagen. “Een daad van zinloos geweld”, zegt de procureur.

De mannen gingen op 21 juli 2016 op café in Avelgem, maar konden het niet hebben dat een jongeman met één van hun vrienden aan het praten was. Ze stapten naar het slachtoffer toe en gaven hem een slag op de neus. De jongeman viel op de grond, waarna de beklaagden op hem bleven slaan. Het slachtoffer was zo zwaar gehavend dat hij twee dagen op de dienst intensieve zorgen moest doorbrengen. Hij had onder meer een gebroken neus en een zware hersenschudding. Tot op vandaag ondervindt de man ademhalingsproblemen door het voorval.

Uitgelokt

In de rechtbank blijven de drie mannen volhouden dat het slachtoffer de feiten zelf heeft uitgelokt. “We hebben hem vier keer gewaarschuwd, maar hij bleef maar naar ons kijken. Daarna is het geëscaleerd. Dat had niet mogen gebeuren”, reageert de 31-jarige S.C. “De burgerlijke partij is ook zelf begonnen met duwen. Hij heeft mij de eerste duw gegeven”, vult de 28-jarige G.V. aan. Hij beweert zelf niet te hebben geslagen en vraagt de vrijspraak.

Het Openbaar Ministerie vordert voor de drie beklaagden een werkstraf tussen 100 en 160 uur, omdat de feiten al dateren van drie jaar geleden. Toch blijft het een onsympathiek dossier, zeker omdat twee van de drie beklaagden al eerder werden veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De rechter zal op 8 april oordelen.