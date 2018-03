Voorwaardelijke celstraf voor duo voor klappen 28 maart 2018

02u44 1 Avelgem Twee twintigers uit Avelgem zijn elk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro.

Op 12 april gaven ze een man enkele rake klappen. Dat gebeurde nadat de zus van Leevay S. (26) hem had opgebeld om te melden dat haar ex haar opnieuw lastigviel. Samen met Gianni V. (29), de nieuwe vriend van de zus, zakte S. naar haar woning af en wachtte de ex op. Leevay S. gaf hem enkele rake klappen en schoppen.





V. stond erbij, gaf geen slagen, maar verhinderde ook niet dat S. het slachtoffer eens stevig aanpakte.





Samen uit, samen thuis, vond de rechter, en hij veroordeelde beiden. Aan het slachtoffer moeten ze 5.600 euro schadevergoeding betalen. (LSI)