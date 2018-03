Volksfeest viert Vlaanderens Mooiste 30 maart 2018

Avelgem ontvangt als enige gemeente in onze provincie de Ronde van Vlaanderen.





Dat wordt op zondag 1 april gevierd met een volksfeest aan de Brugstraat in Kerkhove, tussen de brug over de Schelde en de rotonde aan de Sint-Amanduskerk. Het terrein is vanaf 11 uur vrij toegankelijk met onder meer food- en drankstandjes, tv-schermen en een springkasteel. Er is in een tent ook een volksreceptie van 12 tot 14 uur. Wie de receptie wil bijwonen, betaalt 15 euro (volwassenen) of 5 euro (kinderen jonger dan 12 jaar). Info: 0475/75.66.77 of via session12@gmail.com. De elite dames passeren er tussen 14.30 en 15 uur, de elite heren rijden er voorbij tussen 16.20 en 17.15 uur. Na aankomst van de renners houdt een dj de sfeer erin.





(LPS)