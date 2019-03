VIDEO. Goed nieuws! Maandag heropent zwembad

Peter Lanssens

01 maart 2019

13u20 0

Het zwembad van Avelgem heropent maandag, net op tijd voor de krokusvakantie. Het binnendak liep eind januari schade op. Deels door de druk van een vijf centimeter dikke sneeuwlaag op het dak en deels door corrosie. Een spankabel knakte, waarna burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) het zwembad meteen liet sluiten. Alle twintig spankabels die het binnendak dragen, zijn vervangen door behandelde staven. Afgelopen woensdag werden alle stellingen weggehaald en startte de grote schoonmaak van het zwembad. Gevolgd in de namiddag door het vullen van de kuip onder toezicht van onderhoudsfirma Cofely. Het zwemvaardig maken van het water, het gaat over 300.000 liter, duurt nog eens vier dagen. Wat betekent dat het zwembad zondagmiddag klaar zal zijn, zodat het zwembad maandag weer kan openen. ‘Hartelijk dank voor het naleven van de zeer strikte timing, waardoor de sluitingsperiode tot een minimum herleid kan worden’, is te lezen op de site van de gemeente Avelgem. Het zwembad van Avelgem dateert van 2001 en ontvangt zo’n 40.000 bezoekers per jaar.