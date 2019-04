Verkeersellende door werken, bewoners counteren met positieve actie: “Rij met je hart” Omleidingen jagen verkeer door smalle straten Peter Lanssens Joyce Mesdag

14 april 2019

14u56 8 Avelgem Het afsluiten van het drukste verkeersknooppunt in Avelgem jaagt verkeer door smalle straten. Het is er plots razend druk. Buurtbewoners verliezen zich niet in geklaag. Ze pakken integendeel met een positieve actie uit. Zo hangt het vol affiches met daarop de boodschap ‘Rij niet te hard, maar met je hart’.

Het zijn wellicht de wegenwerken met de grootste impact ooit in Avelgem. Nu het kruispunt van de Doorniksesteenweg, Stationsstraat en Streuvelslaan in de Scheldegemeente zeker tot 15 juli dicht is. Verkeer wordt lokaal omgeleid. Wie bijvoorbeeld uit de richting van Kortrijk en Zwevegem komt, rijdt nu om via de Sint-Maartens- en Pontstraat. Twee smalle straten, waar eenrichting van kracht is zolang de heraanleg van het kruispunt duurt. De rust is helemaal weg omdat het er nu bijzonder druk is. “Natuurlijk is er veel overlast”, vertellen Eva Degraeve (36) en Andy Deloose (41). “Maar we proberen er het beste van te maken, zodat het voor iedereen draaglijk en veilig blijft. Want deze buurt is aan het verjongen. Er wonen steeds meer gezinnen met kinderen.”

Spandoek

Buurtbewoners – met naast Eva en Andy ook Claudine Naert, Lotte Baert, Bieke Vervloet, Valentijn Verbeke en Martine Vandenberghe – bedachten samen hoe ze de automobilisten trager en hoffelijk kunnen laten rijden. Aan de dwarsing van de Sint-Maartens-, Kouterlos- en Pontstraat prijkt een groot spandoek met daarop ‘rij niet te hard, maar met je hart’. Er zijn ook zo’n 150 affiches gedrukt, met daarop dezelfde boodschap. “We zijn overal gaan aanbellen om die affiches persoonlijk te overhandigen, goed voor ongeveer 130 huizen”, vertellen Andy en Eva. “We voelen dat het leeft. De buurt doet massaal mee. Het is hier altijd wel al een beetje een sluipweg geweest. Maar nu heb je hier een bijna constante stroom van wagens, vooral tijdens de spitsuren. Logisch ook, want door die werken komt het verkeer van een drukke gewestweg plots in smalle straten terecht. Maar goed, je moet het verkeer ergens omleiden hé. We hopen vooral dat het resultaat achteraf er mag zijn. Het kruispunt van de Doorniksesteenweg moet veilig worden, vooral voor fietsers.”

Aanpassen

Omwonenden passen zich ook zelf aan. “Ik ga met mijn drie kinderen met de fiets of te voet naar school of de naschoolse activiteiten”, zegt Lotte Baert. “Niet evident door de helse drukte op de smalle omleidingsroutes, maar we laten ons niet ontmoedigen. Want door mijn wagen thuis te laten, is er toch weer een auto minder op de weg. En er zijn nog voordelen. Het is goed voor je fysiek, terwijl je dikwijls sneller op je bestemming bent dan met de auto.”

30 per uur, dranghekkens en politiecontroles

Het is verleidelijk sneller te gaan rijden als er ergens eenrichtingsverkeer is, terwijl sommige chauffeurs door de omleidingen ook opgejaagd zijn. “Maar denk eraan dat fietsers wél nog in de twee richtingen mogen rijden”, zeggen de buurtbewoners. “Dat is niet enkel in onze straten zo. Maar ook in de Leopold- en Kasteelstraat, waar scholen zijn en dus ook erg veel fietsers en voetgangers zijn. We zijn in overleg gegaan met burgemeester Lut Deseyn om de knelpunten aan te kaarten. Er zijn aanpassingen gebeurd om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verbeteren. De maximumsnelheid is nu 30 kilometer per uur. Er staan dranghekkens om chauffeurs te verplichten minder snel te rijden. En de politie controleert regelmatig. We zijn het gemeentebestuur van Avelgem daar heel erg dankbaar voor”, besluiten de tevreden buurtbewoners.