Vandalen viseren politiewagens 03 mei 2018

Onbekenden hebben in de nacht van zondag op maandag vandalisme gepleegd op twee politiewagens die geparkeerd stonden op een parking in de Kortrijkstraat in Avelgem. Ze verbrijzelden de ramen van beide voertuigen en spoten brandblusapparaten leeg in het interieur. De schade is dan ook aanzienlijk. De politie onderzoekt beelden van bewakingscamera's in de hoop de daders te identificeren en hen de rekening te presenteren van hun baldadigheden. (VHS)