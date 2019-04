Van fiets over route tot massage: net voor de Ronde opent Europa’s grootste wielersupermarkt de deuren Bieke Cornillie

06 april 2019

08u01 3 Avelgem Het mekka voor wielertoeristen. Zo wordt ‘Flanders Velo cycling center’ genoemd. Het complex in Kerkhove - het grootste van Europa- opende afgelopen weekend de deuren, net voor Vlaanderens Mooiste. “Van fietsen over routes en massages achteraf, hier vind je alles.”

Enkele maanden geleden was het nog een supermarkt van Spar. Toen stonden in de fietsenrekken langs het gebouw in de Brugstraat in Kerkhove- aan de voet van de Vlaamse Ardennen- hoogstens wat stadsfietsen van klanten geparkeerd. Nu staan er meer dan 600. Koersfietsen dan, om te verhuren aan buitenlandse wielertoeristen die bij ons de kasseien en de hellingen van het Vlaamse wielervoorjaar willen voelen. En er is fietsparking voor nog 200 andere. ‘Flanders Velo cycling center’ ziet het groots. “Aangezien ons concept nog nergens anders bestaat, mogen we onszelf in feite het grootste wielercomplex van Europa, of zelfs van de wereld noemen”, lacht general manager Gerry Helders, een Noorse Hollander die zijn strepen verdiende met fietsenverhuur in de Spaanse trainingsplek Calpe.

De supermarkt werd de voorbije weken omgebouwd tot wielercentrum. Flanders Velo cycling center is geen fietsenwinkel. Het is ook geen fietsverhuurcentrum. Geen fietscafé. Het is alles onder één dak, voor de wielertoerist en de recreatieve fietser. En alles, dat neemt Helders behoorlijk letterlijk. “Mensen kunnen hier fietsen kopen, fietskleding, -schoenen en -accessoires ook, dat is evident. Er is ook een reparatiecentrum. Maar ik had er altijd een hekel aan dat het daar ‘stopte’. Dan willen die wielertoeristen gaan fietsen in de Vlaamse Ardennen, zie je hen langs de kant van de weg, in de weer en wind, staan klungelen en bibberen terwijl ze zich omkleden bij hun auto. Bij ons is er parking, zijn er kleedkamers, douches en er is zelfs massage achteraf mogelijk. ‘Leef als een prof, ongeacht op welk niveau je fietst’, is ons motto. De koers wordt steeds professioneler en dat gevoel wilde ik ook overbrengen naar de liefhebber.”

Georganiseerde ritten

“Een ander voorbeeld”, gaat Helders onverstoord verder. “Buitenlandse sportievelingen komen naar hier om de Ronde van Vlaanderen te rijden. Het eerste wat ze doen is aanschuiven voor hun huurfiets en rondrijden op zoek naar een supermarkt. Tijdverlies toch? Ons wielercentrum heeft ook een fietsreisbureau. We werken samen met bed and breakfasts in de buurt en zorgen dat de fietsen ginder aan de voordeur staan als de toeristen aankomen. We brengen ook een routekaart uit. Daarvoor gaan we in zee met plaatselijke horeca en fietsenmakers. Wie op de route ligt, kan immers een ‘Ciclotel Bike Stop’-label krijgen, waar onze klanten korting krijgen, maar waar ze bijvoorbeeld ook binnenbandjes zullen kunnen kopen in een café. Daarnaast gaan we ook georganiseerde ritten doen, waarvoor Johan Museeuw ons gezicht wordt.”

Een stevige fietstocht, dat is voor menig wielertoerist ook afronden met een smakelijke trappist. En zelfs dat kan, in het centrum. “We hebben een gezellig wielercafeetje ingericht, een beetje als een klein museum. Gezond, uiteraard. Pasta, rijst… Ideaal ook om te wachten terwijl je fiets hier à la minute hersteld wordt. Geen drie dagen wachttijd. En wie toch een dag moet wachten of echt niet veel tijd heeft, krijgt een vervangexemplaar van ons mee. Zie je, het zit in kleine dingen. Toch gek dat niemand in een wielerland als België hier nooit eerder is opgekomen?”