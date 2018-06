Twee maanden cel voor leerkracht met kinderporno op pc 26 juni 2018

Een 60-jarige leerkracht uit Kluisbergen is veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf voor het bezit van honderden kinderpornografische foto's op zijn computer. Serge D. gaf onder meer les aan leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in Avelgem. Toen de feiten twee jaar geleden aan het licht kwamen, werd hij geschorst . De informaticus van de school ontdekte de foto's al in 2010, toen Serge D. hem had gevraagd een bepaald programma op zijn computer te installeren. Pas jaren later stapte de informaticus naar de directie, waarna de bal aan het rollen ging. Volgens de leerkracht was hij het slachtoffer van een persoonlijke vete. De man moet ook een geldboete van 600 euro betalen. (AHK)