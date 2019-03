Twee jaar cel voor blijven rijden zonder rijbewijs: “was weggelopen hond gaan zoeken” LSI

Een automobilist uit Avelgem zal voortaan wel twee keer nadenken vooraleer hij zonder rijbewijs achter het stuur kruipt. De Kortrijkse politierechter veroordeelde hem dinsdag tot een effectieve celstraf van twee jaar. Op 16 december 2017 maakte een ‘hit’ van een ANPR-camera in de Knobbelstraat in Avelgem duidelijk dat Robin V. zonder verzekering, keuring of geldig rijbewijs rondreed. Het rijverbod had hij bij een eerdere veroordeling opgelopen. Toen de politie V. wou controleren, reed hij gewoon verder tot bij hem thuis en stapte zijn woning binnen. Zijn vriendin meldde dat hij weinig zin had om een verklaring af te leggen. “Hij was in de auto gestapt om zijn weggelopen hond te gaan zoeken”, probeerde zijn advocaat nog. De politierechter hechtte daar weinig geloof aan en gaf hem ook een boete van 16.800 euro en een nieuw rijverbod van ruim één jaar. Als V. zijn rijbewijs ooit terug wil, zal hij moeten slagen voor het theoretisch en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven.