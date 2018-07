Tandem heeft lijst af 13 juli 2018

De nieuwe lijst Tandem heeft het huiswerk af met zestien sp.a'ers, vier Groenen en één onafhankelijke. Het doel is om ook na de verkiezingen in het gemeentebestuur te zitten. Kopman en kandidaat-burgemeester is Tom Beunens. De top vijf omvat verder fractieleider Sandra Platteau, Groen-boegbeeld Eric Vandereecken, raadslid Annicq Verschuere en Emmi Hanssens. Daarna volgen Dirk Lottin, Eddy Raepsaet, Steve Decru, Evelyne Soumillon, de onafhankelijke Christel Verheecke, Elise Van Crombruggen, Monique Hermans, Herman Dequesne, met zijn 21 jaar de jongste kandidaat Kenneth Hennion, Bertje Cottenier, Didier Verschuere, Patricia Descamps, Severine Vandammen, Steve Kerckhove en Marleen Declercq. Marc Platteau is lijstduwer. Tandem werkt niet met affiches en verkiezingsborden. Om het milieu niet te belasten, komen er enkel tien herbruikbare werfdoeken in het straatbeeld van de Scheldegemeente. (LPS)