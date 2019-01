Staande ovatie voor Lieven Vantieghem (CD&V), na 24 jaar gestopt als burgemeester Peter Lanssens

02 januari 2019

21u15 0 Avelgem Woensdag 2 januari komt met stip in de politieke geschiedenisboeken van Avelgem. CD&V zit in de Scheldegemeente voor het eerst in 42 jaar in de oppositie. Gemeentebelangen en Tandem vormen de nieuwe meerderheid. Gewezen burgemeester Lieven Vantieghem (CD&V), die vanavond bij aanvang van de installatie van de nieuwe gemeenteraad nog enkele verplichtingen nakwam als (nog voor even) voorzitter van de raad, kreeg hulde.

“U vulde 24 jaar waardig en deskundig uw mandaat als burgemeester in, bedankt voor uw engagement”, richtte de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Stijn Decraene (Gb) zich tot Lieven Vantieghem. Waarna Vantieghem een staande ovatie en een stevig applaus kreeg. Zetelen in de nieuwe raad: burgemeester Lut Deseyn (Gb), Tandem-schepenen Tom Beunens, Erik Vandereecken en Annicq Verschuere (wordt in 2013 opgevolgd door raadslid Sandra Platteau, red.), Gb-schepenen Caroline Valcke en Jules Lampole (wordt in 2013 opgevolgd door raadslid Liesje Cartreul, red.), Gb-raadsleden Stefanie Christiaens, Stijn Decraene, Simon Vandendriessche en Pascal Pauwels, Tandem-raadsleden Emmi Hanssens en Kenneth Hennion, CD&V-raadsleden Trees Vandeputte, Koen Van Steenbrugge, Koen Byls, Bram Van Den Bunder, Paul Decoster en Michael Delbeke en N-VA-raadslid Conny Rogie.