Spar verhuist naar nieuwbouw 29 augustus 2018

02u42 0

Buurtsupermarkt Spar verhuist in de Brugstraat van huisnummer 4 naar 5. Het vorige pand was verouderd. "We bouwden een nieuwe winkel tegenover onze oude vestiging", zegt zelfstandig ondernemer Frank Lamon. "De parking is dertig plaatsen ruimer. De nieuwbouw is energiezuiniger dankzij warmtepompverwarming en koelinstallaties. Ook de warme bakkerij en de slagerij springen in het oog." Nieuw is de kassa, waar boodschappen nu zoals in Colruyt door een medewerker overgezet worden van winkelkar naar winkelkar of een boodschappentas. Spar blijft bovenal een familiebedrijf. Frank Lamon en zijn vrouw Inge baten de winkel in Kerkhove al 21 jaar uit. De opening is morgen. (LPS)