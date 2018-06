School wuift keukenmedewerkster uit 14 juni 2018

Keukenmedewerkster Gisèle Pollez (62) uit Avelgem, sinds 1981 bijna onafgebroken aan de slag in basisschool De Toekomst, zet een punt achter haar carrière. Dat liet het gemeenschapsonderwijs niet onopgemerkt voorbij gaan. Gisèle werd met een smoesje naar school gelokt, waar ze verwelkomd werd door personeelsleden en erepersoneelsleden. Ook haar man, kinderen en kleinkinderen waren er. Gisèle en haar familie werden getrakteerd op een feestelijke receptie met cadeautjes, gevolgd door een etentje met de directies van campus GO! Avelgem. Gisèle werkte voor haar loopbaan in het onderwijs als arbeidster-stikster in de NV Usines St. Brice - Aveltex en in Plastics Deweer in Avelgem.





(LPS)