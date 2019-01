School vraagt extra waakzaamheid

na melding verdachte bestelwagen Alexander Haezebrouck & Joyce Mesdag

25 januari 2019

17u04 0 Avelgem Alle scholen in Avelgem hebben de ouders van hun leerlingen een brief gestuurd om extra alert te zijn nadat kinderen een melding maakten van een verdachte zwarte bestelwagen. “Het gaat om een zwarte bestelwagen die erg traag voorbij rijdt”, zegt directrice Hélène Holvoet van de Sint-Jan Berchmans basisschool in Avelgem.

De feiten dateren van donderdag na schooltijd en vrijdagmorgen vlak voor schooltijd. “Geen van de kinderen werd aangesproken, maar het is onduidelijk wat de bedoeling was van die bestuurder”, vertelt directrice Hélène Holvoet. “Uit voorzorg hebben we de ouders vanmorgen (vrijdag, nvdr.) een mail gestuurd, de ouders die geen e-mail hebben, krijgen vandaag een brief mee met hun kinderen. Paniek is nergens voor nodig, want er is eigenlijk niet echt iets gebeurd. Maar extra waakzaamheid in deze tijden kan nooit kwaad. En ik vind het wel goed dat leerlingen het melden als ze denken iets verdacht op te merken.” Ook de politie is op de hoogte en houdt een extra oogje in het zeil. Er worden wel vaker gelijkaardige meldingen gemaakt, vaak blijkt het om een misverstand te gaan.