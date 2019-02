School De Toekomst investeert 157.500 euro, heropbouw keuken na brand Peter Lanssens

26 februari 2019

11u24 0 Avelgem Scholengroep Vlaamse Ardennen, sponsors en de vriendenkring Olga investeren dit jaar 157.500 euro in gemeenschapsschool De Toekomst. Blikvanger is de heropbouw van de keuken, midden oktober 2018 getroffen door een brand.

Er zijn al nieuwe friteuses, werktafels en ovens aangekocht. Worden nu vernieuwd in de keuken: het dak, de plafond, de ramen, de koepel, de verlichting en de vloer. Ook een bijdrage van de verzekering helpt de heropbouw van de keuken – waar ook kinderdagverblijf De Toekomst, de middenschool en het atheneum gebruik van maken – vooruit. En andere investeringen komen hierdoor niet in het gedrang. We zetten ze even op een rijtje. Er worden veertien iPads voor de kleuterafdeling aangekocht. Het aanbod DooTabs (een combinatie van laptop en tablet, red.) breidt uit tot 28 exemplaren. De gevel van het schoolgebouw krijgt een renovatie. Op de speelplaatsen komen gevoelsplekken. Dat zijn tastbare en afgebakende plaatsen waar leerlingen terecht kunnen als ze het om de een of andere reden even moeilijk hebben. De mediatheek, de polyvalente zaal, het zorgteamlokaal en het printlokaal krijgen een metamorfose. De stoffige tapijten worden er door een vloer vervangen, de muren en plafonds worden in een fris kleurtje gestopt en er wordt een ‘wall of fame’ gemaakt.