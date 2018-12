Rode brievenbus in Yzerwegstraat verdwijnt Peter Lanssens

20 december 2018

Bpost verwijdert een aantal brievenbussen, met als uitleg dat het gebruik van de rode brievenbussen daalt. Wat voor Avelgem betekent dat uiterlijk tegen eind maart 2019 de rode brievenbus in de Yzerwegstraat verdwijnt. Dat laat de gemeente weten. Voor de duidelijkheid: het postkantoor in de Leopoldstraat 20 blijft. Er zijn ook Postpunten in de Press Shop en in DBH Finito, allebei in de Oudenaardsesteenweg gelegen. Er blijven verder rode brievenbussen op het Gemeenteplein en in de Leopoldstraat, Stampkotstraat en Toekomststraat en in de deelgemeenten in de Doorniksesteenweg in Outrijve en Bossuit, Onze-Lieve-Vrouwstraat in Waarmaarde en Oudenaardsesteenweg in Kerkhove.