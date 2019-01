Politie trekt rijbewijs in maar bestuurder stapt toch weer in wagen VHS

28 januari 2019

16u38 0 Avelgem Zeven maanden rijverbod en 4.000 boete. Dat is de rekening die Dominique V. gepresenteerd krijgt omdat hij alweer betrapt werd op rijden onder invloed en na de onmiddellijke intrekking van z’n rijbewijs toch opnieuw in de wagen stapte. “Omdat hij niemand vond die hem kon ophalen”, zei z’n advocaat.

Tijdens een zomernacht in juli vorig jaar, om kwart voor één ’s morgens, werd Dominique V. uit Kluisbergen door de politie in Kerkhove (Avelgem) aan de kant gezet. De man bleek zwaar onder invloed van alcohol. Op last van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. De man stond dus te voet, in het midden van de nacht. Volgens zijn advocaat slaagde hij er niet in om iemand te bereiken die ‘m kon komen ophalen. Daarom stapte V. dan maar weer in z’n voertuig en reed weg. De politie lag echter op de loer en dus waaide hij opnieuw tegen de lamp. De rechter was streng voor de man uit Kluisbergen. “Tussen 1998 en 2012 werd u al vier keer veroordeeld voor rijden onder invloed”, sprak hij V. toe. “Hebt u dan niks geleerd uit die veroordelingen?” Dominique V. boog deemoedig het hoofd. De man kreeg in totaal zeven maanden rijverbod (waarvan één met uitstel) en een effectieve boete van 4.000 euro. Hoe de man, die ’s nachts als arbeider werkt in een chemisch bedrijf in Evergem, straks op zijn werk moet geraken, is niet duidelijk.