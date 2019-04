Petitie tegen opdoeken ‘rotonde Colruyt’ Peter Lanssens

10 april 2019

18u57 0 Avelgem Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) West-Vlaanderen heeft in Avelgem plannen om de rotonde van de Doorniksesteenweg met de Pont- en Balcaenstraat, nabij supermarkt Colruyt, om te vormen tot een kruispunt met verkeerslichten. Er duikt nu echter protest op.

Er loopt op https://petitie.be/petitie/red-trondpunt-van-avelgem een petitie, opgestart door ‘inwoners, bedrijven van Avelgem en sympathisanten’. Ze vrezen files als het kruispunt er komt en vragen als alternatief om de rotonde te verkleinen en zo het fietspad er ook zichtbaarder te maken. Bovendien kunnen vrachtwagens, die naar de industriezone van Avelgem moeten, dan makkelijker draaien. “Er is nooit een overleg geweest met aangelanden en bedrijven, wat ik betreur”, zegt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen).

Infomoment

“AWV zal nu alsnog een infomoment organiseren, ik heb dat gevraagd. Meer details volgen later”, aldus Deseyn. AWV vindt de huidige rotonde te krap voor én fietsers én zwaar verkeer, waardoor er kans is op dodehoekongevallen. AWV wil de Balcaenstraat haakser op het toekomstige kruispunt laten aansluiten, om de zichtbaarheid te verbeteren. Het is ook de bedoeling dat de Pontstraat eenrichting krijgt naar het kruispunt en de verderop gelegen Huttegemstraat eenrichting krijgt naar de Pontstraat. De petitie is al 70 keer getekend. Het loopt snel op.