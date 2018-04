Pastorie wordt dorpshuis 17 april 2018

02u41 1

De voormalige pastorie in Bossuit krijgt een nieuwe bestemming als dorpshuis. Het dorpshuis, met ruimte voor activiteiten en vergaderingen, wordt een plaats waar inwoners van de deelgemeente van Avelgem elkaar ontmoeten. Activiteiten zullen ook buiten in de tuin kunnen. Er komt vanuit de tuin een doorgang naar de kerk, met respect voor het aanpalende kerkhof. De oude pastorie wordt wel eerst gerenoveerd. De werken worden op 160.000 euro geschat. Het dorpshuis krijgt een subsidie van 25.000 euro, als plattelandsproject Platteland Plus. De werken moesten eigenlijk al begonnen zijn. Maar er kwam een uitstel om vrije kleuterschool De Buitenkans het gebouw nog even te laten gebruiken, in afwachting van de afwerking van hun vernieuwde school aan de overkant van de Doorniksesteenweg. (LPS)